JAZZ AU CLOITRE – CASERO FRENCH JAZZ QUINTET : JAZZ D’EXPRESSION FRANÇAISE, 4 septembre 2022, .

JAZZ AU CLOITRE – CASERO FRENCH JAZZ QUINTET : JAZZ D’EXPRESSION FRANÇAISE



2022-09-04 – 2022-09-04

Le « French jazz 5tet », est une réunion de personnalités fortes du jazz français qui partagent avec le saxophoniste et chanteur Serge Casero leur passion du jazz et de la chanson française. Tous les membres du groupe connus pour leurs qualités instrumentales se prêtent au jeu du chant et réussissent le pari de restituer sur scène un véritable moment de jazz où les improvisations se tissent avec les chansons de Serge Casero et du grand répertoire français.

Sur scène les rythmes latins, jazz ou africains pimentent des textes et des musiques originales, font swinguer la langue de Molière reprenant les chemins et les routes de Charles Trenet, Claude Nougaro ou Serge Gainsbourg.

Billetterie sur www.festivalmusisc.com

Concerts organisés par l’Institut de l’Ancienne Abbaye

Jazz au Cloître

Le « French jazz 5tet », est une réunion de personnalités fortes du jazz français qui partagent avec le saxophoniste et chanteur Serge Casero leur passion du jazz et de la chanson française. Tous les membres du groupe connus pour leurs qualités instrumentales se prêtent au jeu du chant et réussissent le pari de restituer sur scène un véritable moment de jazz où les improvisations se tissent avec les chansons de Serge Casero et du grand répertoire français.

Sur scène les rythmes latins, jazz ou africains pimentent des textes et des musiques originales, font swinguer la langue de Molière reprenant les chemins et les routes de Charles Trenet, Claude Nougaro ou Serge Gainsbourg.

Billetterie sur www.festivalmusisc.com

Concerts organisés par l’Institut de l’Ancienne Abbaye

dernière mise à jour : 2022-07-08 par