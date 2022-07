JAZZ AU CLOITRE – CANDENCIA TRIO, 3 septembre 2022, .

JAZZ AU CLOITRE – CANDENCIA TRIO



2022-09-03 – 2022-09-03

La chanteuse cubaine Eliene Castillo, qui a notamment collaboré avec Chucho Valdes, Sylvio Rodriguez et fait partie du projet “Sexto Sentido” avec qui elle a remporté le premier prix du festival de jazz de La Havane, nous revient avec son nouveau projet : le trio Cadencia. Laissez-vous entraîner dans un voyage musical entre deux univers, le jazz et la musique cubaine des années 40-50, avec Eliene Castillo (chant, percussions), Dano Haider (guitare sept cordes) et Michel Altier (contrebasse).

Billetterie sur www.festivalmusisc.com

Concerts organisés par l’Institut de l’Ancienne Abbaye

Jazz au Cloître

