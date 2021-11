JAZZ AU CHÂTEAU D’AUBIAC Aubiac, 19 novembre 2021, Aubiac.

JAZZ AU CHÂTEAU D’AUBIAC Aubiac

2021-11-19 21:00:00 – 2021-11-19

Aubiac Lot-et-Garonne Aubiac

EUR 12 Anne-Sophie Ozanne, une artiste chanteuse a fondé son nouveau quartet avec trois talentueux musiciens toulousains : Thibaud Dufoy au piano, Emmanuel Forster à la contrebasse et Carsten Weinmann à la batterie.

Ensemble, ils proposent un répertoire jazz et moderne alliant compositions audacieuses et textes originaux, véritable creuset pour l’expression de leur amour de l’improvisation. Influencés par des artistes tels que Chick Corea, Bill Evans ou Brad Mehldau, ils mettent en lumière des standards américains peu connus, et revisitent avec originalité quelques-uns des plus fameux.

+33 6 07 05 68 86

OZANNE

Aubiac

