JAZZ au Château Azay-le-Brûlé

Azay-le-Brûlé

JAZZ au Château Azay-le-Brûlé, 11 mai 2022, Azay-le-Brûlé. JAZZ au Château Fonvérines 20 rue de l’aulnay Azay-le-Brûlé

2022-05-11 – 2022-05-12 Fonvérines 20 rue de l’aulnay

Azay-le-Brûlé 79400 Jazz au Château – Tsigani

Musique du monde sur deux guitares et un violon.

Mercredi 11 et Jeudi 12 mai 2022 à 20h30

Fonvérines, Azay-le-Brûlé

