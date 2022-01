JAZZ AU CAVEAU – THOMAS IBANEZ 5TET Caunes-Minervois Caunes-Minervois Catégories d’évènement: Aude

2022-02-13

Caunes-Minervois Aude Caunes-Minervois 8 EUR Concert « Thomas Ibanez 5tet » Deux pointures du jazz séparées par l’océan atlantique mais deux saxophonistes de talent réunis par le swing, c’est le programme de la soirée proposée par l’association Jazz au Caveau. Le créateur du quintet, Thomas Ibanez est la révélation jazz de ces dernières années. Au point de convaincre Harry Allen, dont beaucoup disent qu’il est le digne héritier de Stan Getz, de s’associer à lui. Les deux saxophonistes ténors donnent une dimension entraînante irrésistible au quintet que complètent Patrick Cabon au piano, Nicola Sabato à la basse et Bernd Reiter à la batterie. Le caveau sera chauffé. Sur réservation.

Sur réservation.

Le pass sanitaire est obligatoire pour l'accès au concert. Masque obligatoire pendant le concert.

