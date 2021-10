Caunes-Minervois Caunes-Minervois Aude, Caunes-Minervois JAZZ AU CAVEAU – STEPHANE BERTOLINO & FABRICE JOUSSOT Caunes-Minervois Caunes-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Caunes-Minervois Aude Concert de Noël “Stéphane Bertolino & Fabrice Joussot” Un duo de blues exceptionnel avec Stéphane Bertolino aux harmonicas et Fabrice Joussot à la guitare et au chant. Réservation par téléphone.

Le pass sanitaire est obligatoire pour l’accès au concert. Masque obligatoire pendant le concert. +33 4 68 76 34 74 Caunes-Minervois

