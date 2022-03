JAZZ AU CAVEAU : NAHIA’S SOUL Caunes-Minervois, 19 mars 2022, Caunes-Minervois.

Le samedi 19 mars à 21 H, au caveau de l’abbaye de Caunes, Benjamin BOBENRIETH vient nous présenter son nouvel opus : « NAHIA’S SOUL ».

Au travers de ce nouveau projet et de ce nouvel album, Benjamin BOBENRIETH a souhaité ouvrir un nouvel univers, sensible et envoutant. Cette nouvelle en formule quintet apporte cohérence et densité à une musique où l’écriture est une vrais source d’inspiration et de liberté jubilatoire.

Faire et refaire… mais aussi créer et composer dans un répertoire où ils sont peu nombreux à s’engager sur de nouvelles pistes, sur de nouveaux thèmes. Benjamin Bobenrieth ose, développe et propose. Admiratif et adepte du Jazz Manouche, il porte haut le legs de ses maîtres et s’en est imprégné au plus profond pour traduire une empreinte personnelle, vivifiante, pleine de tension virtuose.”

Benjamin BOBENRIETH : guitares, compositions

Raphaël Tristan JOUAVILLE : violon, compositions

Vincent HEMERY : contrebasse, compositions

Benjamin NAUD : batterie

Ludovic MACHANE : guitare rythmique

