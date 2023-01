Jazz au caveau Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin EUR Lors de ce premier rendez-vous de 2023 Sébastien Kauffmann donnera un concert consacré à Django Reinhardt (le créateur du jazz manouche avec sa façon si particulière de jouer). Vous retrouverez les standards, les incontournables, les compositions fantastiques de Django Reinhardt (Nuages, Minor Swing, swing 48, Belleville…). Sur scène Sébastien Kauffmann sera accompagné par Josué Hoffmann au violon, Morgan Bonnot guitare rythmique et Heidi Adel au chant. Les Conseillers de la Confrérie commenteront les vins servis aux amoureux des vins d’Alsace, derniers lauréats de la dégustation d’attribution du Sigille de qualité. Moments de plaisirs et d’échanges dans un cadre prestigieux du vignoble alsacien. Les standards et les incontournables de Django Reinhardt suivi d’une dégustation de vins. +33 3 89 78 23 84 Kaysersberg Vignoble

