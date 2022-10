Jazz au caveau Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Jazz au caveau Kaysersberg Vignoble, 20 octobre 2022, Kaysersberg Vignoble. Jazz au caveau

1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

2022-10-20 20:00:00 – 2022-10-20 22:00:00 Kaysersberg Vignoble

Haut-Rhin Kaysersberg Vignoble EUR LE CHINOIS, leader du groupe de jazz manouche invite le saxophoniste Thomas RUMA pour un set débordant d’énergie.

De leur côté, les conseillers de la Confrérie commentent aux amoureux des vins d’Alsace les vins des derniers lauréats de la dégustation d’attribution du Sigille de qualité, le tout associé aux accords salés d’Arnaud Wintestein. Une belle soirée en perspective qui ravira vos oreilles et vos papilles Un concert de jazz de deux artistes, dégustation de vins et amuses bouche. Sur réservation. +33 3 89 78 23 84 Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2022-10-05 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse 1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg Ville Kaysersberg Vignoble lieuville Kaysersberg Vignoble Departement Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg-vignoble/

Jazz au caveau Kaysersberg Vignoble 2022-10-20 was last modified: by Jazz au caveau Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble 20 octobre 2022 1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg Haut-Rhin Kaysersberg-Vignoble

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin