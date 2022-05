Jazz au caveau Kaysersberg Vignoble, 16 juin 2022, Kaysersberg Vignoble.

Jazz au caveau Kaysersberg Vignoble

2022-06-16 – 2022-06-16

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

En octobre 2020, le groupe de jazz manouche LE CHINOIS, emmené par Sébastien Kauffmann, présentait son nouvel opus "COUCOU" dans le grand caveau de la Confrérie à Kaysersberg Vignoble. D'ailleurs, le clip de ce morceau COUCOU a été tourné au château n nLors de cette sortie d'album, une dégustation de nos nectars alsaciens était programmée en même temps, et nous avons aimé ce concept, mélangeant jazz et dégustation. n nVous connaissez notre amour du jazz, notamment en amont du festival de jazz de Colmar. Quoi de plus naturel donc que de vous proposer une grande soirée concert et dégustation le jeudi 16 juin avec LE CHINOIS dans le cadre de "jazz au caveau". n nQuand on pense au CHINOIS, on pense instantanément à Django Reinhardt dont il pourrait être le fils spirituel tant la guitare coule de ses doigts. Son dernier album reflète parfaitement cet état d'esprit, un album osé, un album enjoué, un album parfois langoureux mais surtout un album sincère. n nLes Conseillers de la Confrérie commenteront les vins servis aux amoureux des vins d'Alsace, derniers lauréats de la dégustation d'attribution du Sigille de qualité. Moments de plaisirs et d'échanges dans un cadre prestigieux du vignoble alsacien.

Concert de Jazz dans le caveau de la Confrérie

+33 3 89 78 23 84

Kaysersberg Vignoble

