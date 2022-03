JAZZ AU CAVEAU : GASY JAZZ PROJECT Caunes-Minervois Caunes-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Caunes-Minervois

JAZZ AU CAVEAU : GASY JAZZ PROJECT Caunes-Minervois, 21 mai 2022, Caunes-Minervois. JAZZ AU CAVEAU : GASY JAZZ PROJECT Caunes-Minervois

2022-05-21 – 2022-05-21

Caunes-Minervois Aude Caunes-Minervois 15 15 EUR GASY JAZZ PROJECT c’est la rencontre entre le Jazz et la musique malgache, deux mondes dans lesquels évolue aisément la contrebassiste franco-malgache Gabrielle Randrian Koehlhoeffer. Elle sera accompagnée par la voix extraordinaire de la chanteuse malgache Lalatiana… +33 4 68 76 34 74 Caunes-Minervois

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Caunes-Minervois Autres Lieu Caunes-Minervois Adresse Ville Caunes-Minervois lieuville Caunes-Minervois Departement Aude

Caunes-Minervois Caunes-Minervois Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caunes-minervois/

JAZZ AU CAVEAU : GASY JAZZ PROJECT Caunes-Minervois 2022-05-21 was last modified: by JAZZ AU CAVEAU : GASY JAZZ PROJECT Caunes-Minervois Caunes-Minervois 21 mai 2022 Aude Caunes-Minervois

Caunes-Minervois Aude