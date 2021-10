Caunes-Minervois Caunes-Minervois Aude, Caunes-Minervois JAZZ AU CAVEAU – GAEL HORELLOU Caunes-Minervois Caunes-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Caunes-Minervois

JAZZ AU CAVEAU – GAEL HORELLOU Caunes-Minervois, 22 octobre 2021, Caunes-Minervois. JAZZ AU CAVEAU – GAEL HORELLOU 2021-10-22 21:00:00 – 2021-10-22

Caunes-Minervois Aude Caunes-Minervois 7 7 EUR Concert de Gaël Horellou « Identité »

(Jazz/Maloya) France/Ile de La Réunion Véritable carnet de voyage, le projet “Identité” fusionne le jazz avec la pulsation du Maloya réunionnais. Rencontre entre l’Europe et l’Afrique , le traditionnel et le moderne, la musique de “Identité” touche une sorte d’universalité. Gael Horellou – sax alto

Florent Gac – orgue

Nicolas Beaulieu – guitare

Guillaume Vizzutti – percussions,chant

Emilie Maillot – percussions,chant

Fredo Ilata – percussions,chant

Vincent Alyberil – percussions,chant Réservation par téléphone.

Le pass sanitaire est obligatoire pour l’accès au concert. +33 4 68 76 34 74 dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Caunes-Minervois Autres Lieu Caunes-Minervois Adresse Ville Caunes-Minervois lieuville 43.32561#2.52695