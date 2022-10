JAZZ AU CAVEAU – GAEL BERLINGER 4TET

2023-04-21 21:00:00 21:00:00 – 2023-04-21 Concert « Gael Berlinger 4tet ». Compositeur et pianiste de jazz français ses compositions sont influencées par le jazz tout en s’imprégnant de la modernité issue de HipHop et de la scène anglaise de ces dernières années.

Il sera accompagné de François Corbi au saxophone, de Nathan Bruel à la basse et de Ugo Deschamps à la batterie. Buvette disponible sur place.

Réservation en ligne ou par téléphone.

