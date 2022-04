JAZZ AU CAVEAU : BEX’TET Caunes-Minervois Caunes-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Caunes-Minervois

JAZZ AU CAVEAU : BEX’TET Caunes-Minervois, 13 avril 2022, Caunes-Minervois. JAZZ AU CAVEAU : BEX’TET Caunes-Minervois

2022-04-13 21:00:00 21:00:00 – 2022-04-13

Caunes-Minervois Aude Caunes-Minervois 15 15 EUR Emmanuel Bex, le Maître de l’orgue Hammond, sera de passage à Caunes-Minervois : Musicien multi-récompensé (Victoire du Jazz, Prix Django Reinhardt, Académie du jazz,…), on dit de lui qu’il est “un des jazzmen le plus soulful de la planète”.

Entouré de deux fougueux blues devils, Antonin Fresson à la guitare et Tristan Bex à la batterie, la nouvelle formation d’Emmanuel Bex, le Bex’tet, signe un nouvel opus ’round rock / Label Le triton / L’autre distribution. +33 4 68 76 34 74 Caunes-Minervois

dernière mise à jour : 2022-03-14 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Aude, Caunes-Minervois Autres Lieu Caunes-Minervois Adresse Ville Caunes-Minervois lieuville Caunes-Minervois Departement Aude

Caunes-Minervois Caunes-Minervois Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caunes-minervois/

JAZZ AU CAVEAU : BEX’TET Caunes-Minervois 2022-04-13 was last modified: by JAZZ AU CAVEAU : BEX’TET Caunes-Minervois Caunes-Minervois 13 avril 2022 Aude Caunes-Minervois

Caunes-Minervois Aude