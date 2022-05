Jazz au Boul

2022-05-27 – 2022-05-27 Jazz au Boul Le Jazz dans tous ses états Vendredi 27 mai à partir de 19h au Café du Boulevard à Melle Chaque mois, le Café du Boulevard accueille Jazz au Boul, événement programmé et animé par Zoltan Lantos pour un soirée en deux temps 19h : apéro concert avec un trio ou un quartet de musiciens confirmés 21h30 : Jam session (scène ouverte). Chacun apporte son instrument et peut venir jouer, chanter, improviser sur un ou plusieurs morceaux, intégrer la section rythmique ou encore simplement écouter ! La formation qui joue à l’apéro peut assurer l’accompagnement pour les musiciens qui le souhaitent. Infos musiciens : zoltan.lantos@gmail.com 06 89 07 50 15 Jazz au Boul Le Jazz dans tous ses états Vendredi 27 mai à partir de 19h au Café du Boulevard à Melle 19h : apéro concert

21h30 : Jam session (scène ouverte) Infos musiciens : zoltan.lantos@gmail.com 06 89 07 50 15 +33 5 49 27 01 28 dernière mise à jour : 2022-01-02 par

