Jazz au Blanc ! Swing Time Trio, 7 avril 2023, Le Blanc

97 avenue Gambetta Le Blanc Indre

2023-04-07 21:00:00 21:00:00 – 2023-04-07

14 EUR 14 1ère partie avec Swing Time Trio: les grands standards revisités par ce trio de cordes, violon, guitare et contrebasse.

Suivi de Jazz Voyage Quartet: au rythme emprunté à Django, on fait un tour des standards des années 30 à aujourd’hui. On fait un coucou à Benny Goodman, on rend visite à Duke Elligton et ses potes, et même les revisiter en français à la française. Une petite excursion vers une bossa, on se promène sur une ballade tranquille et on remet la pompe en route pour Sweet Georgia Brown.

Pour vous, le Gambetta s’habille en Club de Jazz. Dans une atmosphère conviviale, autour d’un verre, venez découvrir des groupes de Jazz d’horizons différents. Une formule d’abonnement ravira les amateurs, et nous permettra de peaufiner nos “Rendez-vous”.

+33 2 54 37 05 13

