Jazz au Blanc ! « Cesar et Michel Pastre » Le Blanc Le Blanc, 4 mars 2022, Le BlancLe Blanc.

Jazz au Blanc ! « Cesar et Michel Pastre » Le Blanc Le Blanc

2022-03-04 20:30:00 – 2022-03-04

Le Blanc Indre Le Blanc Indre

14 EUR 14 Le Blanc Michel Pastre est un saxophoniste qu’on ne présente plus ! Il possède une sonorité volumineuse, opulente avec ici et là des incursions dans le suraigu. Toujours swinguant, parfois émouvant, souvent dynamique, c’est un improvisateur qui a beaucoup à dire, dans la lignée des Illinois Jacquet, Hershel Evans, Lester Young…Il sera accompagné de son fils César Pastre –qui a suivi un cursus parallèle sur la scène du jazz, et est devenu un pianiste au jeu très coloré et marqué par le blues. Fifi Naeder aux percussions et Stéphane Roger à la batterie complèteront le band.

Pour vous, le Gambetta s’habille en Club de Jazz. Dans une atmosphère conviviale, autour d’un verre, venez découvrir des groupes de Jazz d’horizons différents. Une formule d’abonnement ravira les amateurs, et nous permettra de peaufiner nos « Rendez-vous ».

denis.david@wanadoo.fr +33 6 81 13 73 94 http://www.jazzaublanc.com/

©Pastre

Le Blanc Le Blanc

