Jazz atout swing Dijon, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Dijon.

Jazz atout swing 2021-07-28 – 2021-07-28 Hôtel de Vogüé 8 Rue de la Chouette

Dijon 21000

EUR Spectacle fait de coups de cœur musicaux alliant swing et poésie, passant de la France (Nougaro, Django Reinhardt), aux U.S.A. (Nat King Cole, Nina Simone, Ray Charles, Al Jarreau, Michael Jackson), à l’Afrique (Richard Bona), à l’Italie (Paola Conte) et d’autres coups de cœur surprises…

Frédérique Carminati au chant, Jean-Claude Pouyet à la guitare, et Florian Pouyet aux percussions.

L’association All Swing propose des spectalces musicaux du duo au quintet, les répertoires étant jazz, chansons françaises, musiques brésiliennes, blues, soul… et également des cours de chant donnés par Frédérique Carminati et des cours de guitare donnés par Jean-Claude Pouyet.

——–

Tarif unique = 10€

Réservation conseillée au 06 48 68 43 01 ou sur www.madeinswing.net

contact@all-swing.com http://www.madeinswing.net/

Spectacle fait de coups de cœur musicaux alliant swing et poésie, passant de la France (Nougaro, Django Reinhardt), aux U.S.A. (Nat King Cole, Nina Simone, Ray Charles, Al Jarreau, Michael Jackson), à l’Afrique (Richard Bona), à l’Italie (Paola Conte) et d’autres coups de cœur surprises…

Frédérique Carminati au chant, Jean-Claude Pouyet à la guitare, et Florian Pouyet aux percussions.

L’association All Swing propose des spectalces musicaux du duo au quintet, les répertoires étant jazz, chansons françaises, musiques brésiliennes, blues, soul… et également des cours de chant donnés par Frédérique Carminati et des cours de guitare donnés par Jean-Claude Pouyet.

——–

Tarif unique = 10€

Réservation conseillée au 06 48 68 43 01 ou sur www.madeinswing.net

dernière mise à jour : 2021-06-15 par