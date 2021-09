Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 9 octobre 2021

de 20h30 à 23h10

Big band de première catégorie, mené par le flamboyant trompettiste Wynton Marsalis Big band de première catégorie, mené par le flamboyant trompettiste Wynton Marsalis, l’ensemble new-yorkais Jazz at Lincoln Center Orchestra déploie un art du swing sophistiqué, entre classicisme et modernité, avec un panache absolument irrésistible. Illustre représentant du jazz actuel, le trompettiste américain Wynton Marsalis – qui œuvre également comme compositeur et directeur musical – cultive une relation artistique privilégiée avec le Jazz at Lincoln Center Orchestra. Constitué de quinze solistes remarquables, ce faste big band new-yorkais s’inscrit dans le sillage des grands orchestres de Duke Ellington, Louis Armstrong ou Dizzy Gillespie. Depuis trente ans, il fait rayonner sur la scène internationale un jazz luxuriant, à la fois nourri de tradition et empreint de modernité, mû par un redoutable sens du swing. En ouverture, le Umlaut Big Band célèbre la musique de Mary Lou Williams, dans un répertoire inédit construit à partir des manuscrits de l’artiste. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Concerts -> Jazz Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22633

