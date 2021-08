Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Halle aux Grains, le jeudi 21 octobre à 20:00

### Jazz / Trompette / Orchestre La trompette de Wynton Marsalis a embouché d’emblée celles de la renommée : neuf Grammy Awards et sa statue de bronze au Festival de Marciac. Le Louisianais pratique une musique amoureuse de ses origines. Un credo que ce Premier Prix Pulitzer de l’histoire du jazz partage avec son Lincoln Center Orchestra. Jazz at Lincoln Center Orchestra Wynton Marsalis, directeur musical, trompette ### Programme Carte blanche ![]() ### Plus d’infos [Site des Grands Interprètes](https://www.grandsinterpretes.com/concert/jazz-at-lincoln-center-orchestrawynton-marsalis/) //www.youtube.com/embed/2Hg2OezueQ0 ![]() ### Infos pratiques Lundi 21 octobre à 20h

De 20€ à 92€

De 20€ à 92€

Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France

2021-10-21T20:00:00 2021-10-21T22:00:00

