Ancien couvent des ursulines, le dimanche 19 septembre à 18:30

Concert de Jazz actuel avec trois musiciennes aux confins de la poésie sonore, du spoken word et de la chanson expérimentale.

Entrée libre

Concert de Jazz actuel avec trois musiciennes aux confins de la poésie sonore, du spoken word et de la chanson expérimentale. Ancien couvent des ursulines 16 rue des Ursulines, 93200 Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T18:30:00 2021-09-19T20:00:00

