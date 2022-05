JAZZ À VELO

JAZZ À VELO, 4 juin 2022, . JAZZ À VELO

2022-06-04 – 2022-06-04 Laissez vous surprendre par une randonnée originale, partez à la découverte de paysages somptueux en prenant le chemin des écoliers.

Le 4 juin : de 9h30 à 18h, départ et retour

au port du Chichoulet

Le 5 juin : 18h, concert de jazz au port du Chichoulet à Vendres Plage. Laissez vous surprendre par une randonnée originale, partez à la découverte de paysages somptueux en prenant le chemin des écoliers.

Le 4 juin : de 9h30 à 18h, départ et retour

au port du Chichoulet

Le 5 juin : 18h, concert de jazz au port du Chichoulet à Vendres Plage. toursime@ladomitienne.com +33 4 67 32 88 77 Laissez vous surprendre par une randonnée originale, partez à la découverte de paysages somptueux en prenant le chemin des écoliers.

Le 4 juin : de 9h30 à 18h, départ et retour

au port du Chichoulet

Le 5 juin : 18h, concert de jazz au port du Chichoulet à Vendres Plage. dom dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville