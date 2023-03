JAZZ A SETE – STANLEY CLARKE / LUDOVIC LOUIS Sète Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault EUR 42 42 Le concert Stanley Clarke et Ludovic Louis est au programme du festival Jazz à Sète 2023. Stanley Clarke : Virtuose aussi bien de la contrebasse que de la basse électrique, Stanley Clarke est l’un des rares leaders de ces instruments à se produire sur les scènes du monde entier. Ludovic Louis : Grand ami de Lenny Kravitz, il collabore avec lui pendant 10 ans, enregistrant dans ses albums également. En 2020, il est également acteur dans la série Netflix « The Eddy », jouant le personnage d’un trompettiste d’un club de jazz. Il trouve enfin le temps d’écrire son premier album solo « Rebirth » en 2020, inspiré de la musique soul, funk et des musiques caribéennes. Sète

