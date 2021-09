Jazz à Saint-Rémy: RON CARTER FOURSIGHT QUARTET Salle De L’alpilium, 18 septembre 2021, Saint-Rémy-de-Provence.

Salle De L’alpilium, le samedi 18 septembre à 20:30

Ron Carter Foursight quartet Ron Carter contrebasse Jimmy Greene saxophone Renee Rosnes piano Payton Crossley batterie Qu’ont en commun ces événements marquants du jazz: “Miles Smiles” de Miles Davis, “The Real McCoy” de McCoy Tyner, “Speak No Evil” de Wayne Shorter, “Red Clay” de Freddie Hubbard, “So Much Guitar” de Wes Montgomery et “Maiden Voyage” de Herbie Hancock ? Le bassiste Ron Carter figure sur tous ces albums. Ron Carter, comme Mingus, est un de ces rares bassistes que l’on peut reconnaître « au son ». Il a participé à plus de 2500 enregistrements, joué aux côtés de Dolphy, Monk, Adderley, Miles et Joe Henderson. Musicien au jeu riche et plein de rondeurs, Ron Carter fait partie des bassistes de jazz les plus prolifiques, originaux et influents de notre époque. Il a joué avec le légendaire Miles Davis Quintet de 1963 à 1968. Ron Carter est depuis bientôt cinquante ans un pilier du jazz. Mieux qu’un solide accompagnateur, ce contrebassiste est aussi un solide soliste, tant à l’aise dans le jazz le plus strict que dans les autres champs d’investigation, tant en des contextes intimistes que derrière de grandes formations. Tous les albums qui portent son empreinte. Ron Carter met toujours son talent avant tout au service de la musique. Dans l’ensemble, Ron Carter peut être entendu sur plus de 2000 albums ! Aucun doute : Carter est l’un des grands bassistes du jazz, son jeu se caractérise par sa maniabilité et son sens aigu des alternatives harmoniques. Au sujet de ses qualités rythmiques, les musiciens disent: “Il ne marque pas le groove, il est le groove !” Depuis plus d’un demi-siècle, Ron Carter est l’un des principaux contrebassistes du jazz. Avec sa philosophie de professionnalisme absolu et de fiabilité, il est devenu le modèle pour des générations entières de musiciens de jazz. Dans son quartet sensationnel, il associe à son art les talentueux Rene Rosnes, Jimmy Greene et Payton Crossley pour former ce Foursight Quartet qui allie finesse et élégance, il est bien le chef et définit le chemin à suivre avant de faire de la musique, il se considère lui-même comme un musicien populaire qui veut aider chacun de ses coéquipiers à développer son plein potentiel – dans l’intérêt de l’image musicale globale. L’interaction qui en résulte est tout simplement magique. Son jeu est toujours plein d’éclat et d’élégance. Une soirée avec le “Foursight” quartet vous promène parmi la discographie de Ron Carter, forte de deux mille cinq cents albums (!), c’est dire la considération dont il a été l’objet depuis ses débuts en 1959. Après avoir accompagné Jacky Byard et Eric Dolphy, il rejoint entre autres le légendaire VSOP de Miles Davis avec Herbie Hancock, Wayne Shorter et Tony Williams. Beaucoup plus qu’un accompagnateur, le formidable contrebassiste est avant tout un grand soliste, aussi bien dans les trios intimistes que dans les formations expérimentales avancées ou les grands orchestres. Il sera ici remarquablement entouré. Un évènement incontournable et un grand moment de jazz en perspective. “Avec le Foursight Quartet, personne ne sait à l’avance ce qui va se passer ni quand ! Chaque concert s’annonce comme un vrai défi, nous commençons par jouer 35 à 40 minutes d’affilée, sans breaks, juste de subtiles transitions qui appellent le début d’un nouveau thème. Un peu à la manière d’une symphonie et de ses mouvements successifs. Pour tout vous dire, ce genre de choses ne réussit pas avec tous les groupes !” raconte Ron Carter.

De 5 à 30€

♫JAZZ♫

Salle De L’alpilium 1 Lotissement Blanchin, 13210 Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône



2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T22:30:00