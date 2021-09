Saint-Rémy-de-Provence Salle De L'alpilium Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Jazz à Saint-Rémy: Natacha Atlas sextet « Strange Day » Salle De L’alpilium Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salle De L'alpilium, le jeudi 16 septembre à 20:30

Natacha Atlas sextet « Strange Day » Natacha Atlas (voix), Alcyona Mick (piano), Asaf Sirkis (batterie), Andy Hamil (double bass), Samy Bishai (violon), Hayden Powell (trompette) Pour le premer concert de cette édition, Natacha Atlas viendra nous présenster son album « Strange days », il est l’aboutissement de ce que Natacha veut exprimer à travers sa musique, son hybridité et sa dualité entre le Moyen-Orient et l’Europe. Pendant toute la durée du Festival, animations musicales gratuites en ville à la mi-journée et tous les soirs de 19h à 20h sur le parvis de l’Alpilium avant les concerts.

De 5 à 25€ en pré-vente

