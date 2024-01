Jazz à Saint-Rémy concert d’hiver Avenue Mal de Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence, samedi 17 février 2024.

Jazz à Saint-Rémy concert d’hiver Avenue Mal de Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le concert d’hiver de Jazz à Saint-Rémy c’est le samedi 17 février à 20h30 à la salle de l’Alpilium !

1ère partie Mylène Halsbergue quartet



Serge Puchol batterie

René Fortuné saxophone

Christian Billon contrebasse, basse



Mylène HALSBERGHE est une chanteuse pianiste, compositrice de chansons françaises d’influence jazz. Multi instrumentiste (contrebasse, accordéon, guitare) et outre ses concerts elle intervient aussi dans les écoles et hôpitaux. Elle dirige également un atelier jazz et une chorale à l’école de musique de Sorgues. Cette soirée sera consacrée aux standards du jazz et de la bossa nova.



—



2ème partie Une voix, six cordes

« De Claude à Nougaro »



Yvan Cujious chant, trompette

Louis Winsberg guitare, arrangements



Trente ans après « Une Voix, Dix Doigts » album mythique de Claude Nougaro en duo avec Maurice Vander, voici le «1 Voix, 6 Cordes» par Yvan CUJIOUS et Louis WINSBERG. Sur un répertoire peu souvent arrangé et joué à la guitare, il fallait l’immense talent d’un Louis Winsberg (Sixun, Nougaro, Maurane…) et la voix précise et délicate d’Yvan Cujious, pour incarner de façon singulière et nouvelle un répertoire magistral dans lequel l’Espagne pousse un peu sa corne. Dans ce concert-spectacle de haut vol, entre performances virtuoses et textes inédits, stand-up et concert de jazz, on pleure, on chante, on rit, et puis on frissonne quand une trompette « Armstronguienne » vient faire le lien entre Mississippi et Garonne. EUR.

Avenue Mal de Lattre de Tassigny Alpilium

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jazzasaintremy@gmail.com

