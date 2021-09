Jazz à Saint-Rémy: BLOOM QUINTET / PAOLO FRESU TRIO Salle De L’alpilium, 17 septembre 2021, Saint-Rémy-de-Provence.

Jazz à Saint-Rémy: BLOOM QUINTET / PAOLO FRESU TRIO

Salle De L’alpilium, le vendredi 17 septembre à 20:30

**BLOOM QUINTET** « Trois voix, une contrebasse, une batterie » Le choix de n’être accompagné que d’une section rythmique confère une sonorité étonnante et singulière à ce projet vocal et acoustique : les voix, libres de toutes les originalités, osent s’aventurer là où on ne les attendrait pas. Les univers musicaux de chacun s’entremêlent pour donner jour à une musique tour à tour exaltée, rythmée, épurée… » Laurence Ilous et Mélina Tobiana se rencontrent en 2012 et décident de monter un projet au sein duquel les voix auraient une place prépondérante et particulière : polyphonie, compositions personnelles et reprises choisies, avec pour seul instrument harmonique la contrebasse de Martin Guimbellot et les percussions de Nils Wekstein pour colorer l’ensemble. Le groupe commence à se produire (Sunset, concours du festival Crest Jazz Vocal, Le Crescent, Le Jam …) et enregistre un premier EP intitulé « walk » en 2015. Bloom prend son véritable envol à partir de 2017. Léa Castro intègre le groupe, prenant la suite de Sylvia Walowski et les arrangements vocaux sont confiés à Antoine Delprat. Le groupe commence alors à se produire dans des festivals de jazz et scènes nationales : festivals Crest Jazz vocal, Jazz à Tout Heure, Jazzitudes, Jazz Café Montparnasse, Sunside, Bémol 5… En octobre 2018, Bloom enregistre son premier album « dièse 1 » qui sort le 23 Août 2019 (label CQFD / L’Autre Distribution). Le groupe multiplie les concerts autour de sa sortie (festivals Parfum de Jazz, Les Rencontres Musicales de Vézelay, Jazz au Sommet, Jazz en Touraine, Jazz au Théâtre, Le Train-Théâtre, showcasesJazz/Seine et Jammin’ Juan…). Le concert de sortie de disque a lieu en octobre au Duc des Lombards à Paris. En 2020, Ariel Tessier intègre le groupe à la batterie, Arthur Henn remplace Martin Guimbellot et Bloom continue de fouler les scènes et festivals de jazz partout en France (Au sud du Nord, Midsummer, Les Estivales de Savoie, Jazz à St Rémy, théâtre de Châtel-Guyon…) Mélina Tobiana Née le 23 Février 1986 de deux parents comédiens, Mélina Tobiana est une véritable enfant de la balle. Très jeune, elle montre un grand intérêt pour le chant et la musique. Après 12 années d’études pianistiques classiques dans divers conservatoires, elle s’inscrit à l’I.A.C.P et se forme au chant jazz. Forte de cette expérience, elle fait ses classes dans plusieurs cabarets parisiens, clubs et cafés-concerts. Elle continue de parfaire sa voix et son oreille avec les professeurs Eric Tavelli et Letitzia Morelli. En 2013, elle co-compose son premier album. Produit par Outhere Records sur le label Outnote, cet album est sorti le 5 mai 2015. À 28 ans, Mélina Tobiana a déjà été remarquée par quelques grands noms du jazz notamment Léon Parker, avec qui elle collaborera deux années. Elle défend aujourd’hui plusieurs projets sur scène : son quintet, Bloom (projet vocal et acoustique ) dont elle est une des trois fondatrices, et Nanan, un quintet jazz pour jeune public crée par la batteuse Lydie Dupuy. Laurence Ilous Laurence Ilous est bercée dès son plus jeune âge par la discothèque de son père, passionné de blues et de musiques afro-américaines. ?Elle étudie le piano pendant dix ans puis se tourne vers le chant qu’elle étudie de 2003 à 2006 au JAM à Montpellier (école régionale de jazz et de musiques actuelles) auprès d’Hervé Aknin. Elle s’investit et se produit alors dans plusieurs formations jazz allant du groupe vocal au traditionnel quartet de jazz. Elle s’installe en 2008 à Paris, et tout en exerçant son métier d’enseignante, perfectionne sa technique vocale et approfondit ses connaissances du jazz auprès de Letizia Morelli puis de Sara Lazarus au conservatoire. Elle y monte tour à tour un quartet et un trio sous son nom avec lesquels elle se produit régulièrement à Paris et ailleurs. Elle rencontre Mélina Tobiana au sein d’un projet de Léon Parker en 2011. Toutes deux décident de réunir leurs voix ainsi que leurs compositions et montent le groupe Bloom. Elle intègre Celestial Q-tips en 2017, groupe vocal réunissant 6 chanteurs et chanteuses autour des arrangements a cappella d’Hervé Aknin (chanteur du groupe Magma) dans un hommage au chanteur Al Jarreau. En 2019, elle démarre un nouveau sextet vocal, L’espace Gueurlz, mené par le chanteur Loïs Le Van. Léa Castro Léa Castro fait ses premiers pas sur scène en 2005, avec le guitariste Romain Fitoussi. Ensemble, ils montent un répertoire écclectique, fait de standards de jazz, de rock et de pop. Début 2006, elle collabore avec le saxophoniste Olivier de Colombel, et devient la chanteuse du groupe Ode Paname, mêlant jazz et poésie française, aux côtés d’Armel Dupas et Joan Eche-Puig. L’album « L’Invitation au Voyage » sort en 2007. Le projet devient alors spectacle musical, et ils se produisent durant plusieurs mois au théâtre des Déchargeurs à Paris, ainsi qu’au théâtre de la Reine Blanche, du Tambour Royal… Parallèlement, elle étudie la musique en cycle professionnel à l’EDIM, école de jazz et musiques actuelles, auprès de Monica Passos, Emi Oshima, Laurent Coq, Patrick Fradet… ?En 2010, elle débute sa collaboration en duo avec le pianiste et violoniste Antoine Delprat. Ils créent ensemble en 2013 le « Léa Castro 5tet », qui remporte en 2015 le Prix SACEM du Concours Crest Jazz Vocal. Le premier album du « Léa Castro 5tet », « Roads », sort en février 2017 chez NeuKlang/Harmonia Mundi. ?Léa Castro fait partie depuis 2013 du sextet vocal a cappella « Ego System », dirigé par Manu Domergue et Loïs LeVan. Ils se produisent à Paris, Bruxelles, Lyon, Valence, au Festival « Crest Jazz Vocal 2014 »… Leur premier album « Tombés du Ciel », sorti en mars 2016 sur le Label EPM, et disribué par Universal Music France est « Révélation Jazz Mag ». Elle rejoint « Bloom » au printemps 2017. Arthur Henn Formé au CRR de Cergy-Pontoise de 2008 à 2012, puis diplomé du Centre des Musiques Didier Lockwood en 2014, Arthur Henn se produit avec divers artistes et formations dont : Jad Salameh (album «Lucky Are The One With Voices» sorti en 2014), Ellinoa Sextet (disque «Old Fire» sorti en 2015 – Lauréats Jazz en Baie 2014), Wanderlust Orchestra (disque à paraître courant 2018) Jazz Cookers Workshop (disque « Lose Togetherness » sorti en avril 2016, collaborations avec Ricky Ford et Razul Siddick), All Mice (EP «as we are» sorti en 2013), Ahn Tuan (album «Introduire Ahn Thuan» sorti en 2014, « Suite Astrale » sorti en 2017, Lauréats du Trophée du Sunside 2014, Interview et passage radio sur TSF Jazz) Etibar Asadli etc. Egalement multi-instrumentiste (contrebasse/guitare/ mandoline) pour le Cirque dans les Etoiles, Arthur Henn se consacre toute son energie à ses projets actuels, et reste friand de nouvelles rencontres et experiences artistiques. Arthur Henn a notamment joué dans les lieux suivants : Palais des Congrès, Petit Journal Montparnasse, Sunset/Sunside, Baiser Salé, Le Duc des Lombards, Festival Jazz in Marciac, Festival Orléans Jazz, Jazz à Vienne etc. Ariel Tessier Un apprentissage précoce de la batterie et des études de percussions classiques au conservatoire de Pau amènent Ariel Tessier à l’obtention d’un prix de percussions classiques, décerne? à l’unanimité en mai 2007. Fort de ces dix années d’expérience, Ariel décide d’approfondir l’étude de la batterie jazz. Dès lors, passionné par cette musique, il parfait son apprentissage grâce aux cours de Georges Paczynski et se consacre à temps plein à la musique en suivant les cours de la classe jazz du CRR de Paris puis celle du CNSM dirigée par Riccardo Del Fra dont il sort diplômé en juin 2013. Musicien très actif sur la scène parisienne, il se produit régulièrement en France et à l’étranger au sein de nombreuses formations issues principalement de la jeune génération de jazzmen actuels, mais aussi avec des musiciens de renom tels que le contrebassiste Riccardo Del Fra, le saxophoniste Pierrick Pedron. Il a eu également la chance de pouvoir jouer avec certains grands jazzmen américains comme Eddie Gomez, Dave Liebman, Glenn Ferris et Wynton Marsalis. Il est lauréat de plusieurs concours nationaux dont les « Tremplins du Sunside » (1er prix desoliste) en septembre 2011, et « Jazz à la Défense » (2ème et 1er prix d’instrumentiste respectivement en juin 2011 et 2012). Il est également lauréat du dispositif « Jazz Migration » en 2016 et 2018 respectivement avec les groupe Pj5 du guitariste Paul Jarret et House of Echo du pianiste Enzo Carniel. **PAOLO FRESU TRIO** Paolo Fresù trompette bugle Dino Rubino piano Marco Bardoscia contrebasse Paolo, Marco et Dino célèbrent le mythe de Chet Baker avec des mélodies originales et certains de ses standards préférés. Chaque trompettiste de jazz entre une relation intime avec Chet Baker. Impossible de passer à côté d’un héritage aussi singulier lorsqu’on souffle dans l’instrument. Et Paolo Fresu ne déroge logiquement pas à la règle. Mieux : il est l’un des hériters les plus passionnants du James Dean du jazz à la gueule cassée. Chacun des enregistrements du musicien sarde renferme toujours un clin d’œil ou un regard appuyé en direction du jeu bakerien. Cette fois, l’hommage est encore plus évident comme le prouve le titre de cet album : Tempo di Chet. Mais Fresu est un tel musicien qu’il reste invariablement lui-même tout au long de cette heure de musique lovée dans un halo de mélancolie. En 1999, il avait cosigné avec son compatriote Enrico Rava le magnifque Shades of Chet. Deux décennies plut tard, il est un trompetiste bien plut virtuose, nuancé et fascinant, et la manière dont il revisite ici des standards souvent interprétés par son « maître » (notamment My Funny Valentine ou Everything Happent to Me) touche au sublime. Dans cet exercice d’une grande pureté, Paolo Fresu est entouré du pianiste Dino Rubino et du contrebassiste Marco Bardotcia, deux complices, jamais trop bavards, au diapason de sa vision. Magnifque. Marc Zitman – Qobuz

De 5 à 30€

Salle De L’alpilium 1 Lotissement Blanchin, 13210 Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T23:30:00