Saint-Rabier Saint-Rabier Dordogne, Saint-Rabier Jazz a Saint-Rabier Saint-Rabier Saint-Rabier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Rabier

Jazz a Saint-Rabier Saint-Rabier, 9 octobre 2021, Saint-Rabier. Jazz a Saint-Rabier 2021-10-09 – 2021-10-09

Saint-Rabier Dordogne Saint-Rabier Le “5 à 7 Quartet ” à Saint-Rabier

Bières et jus de fruits pour accompagner ce café concert !

Masque et pass sanitaire au rendez-vous. Le “5 à 7 Quartet ” à Saint-Rabier

Bières et jus de fruits pour accompagner ce café concert !

Masque et pass sanitaire au rendez-vous. +33 6 07 50 47 87 Le “5 à 7 Quartet ” à Saint-Rabier

Bières et jus de fruits pour accompagner ce café concert !

Masque et pass sanitaire au rendez-vous. Concert Saint-Rabier dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Rabier Autres Lieu Saint-Rabier Adresse Ville Saint-Rabier lieuville 45.17162#1.15203