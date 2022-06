« Jazz à Pau » : Tigran Hamasyan Trio, 10 mars 2023, .

« Jazz à Pau » : Tigran Hamasyan Trio



2023-03-10 20:00:00 – 2023-03-10

8 8 EUR Pianiste prodige aux influences diverses, ce citoyen du monde, fier de ses racines arméniennes, pioche dans le jazz, le rock, la musique classique ou folklorique pour édifier un répertoire d’une rare personnalité et sensibilité.

En 2006, tout juste majeur, Tigran Hamasyan remportait le 1er prix de piano du Thelonious Monk Institute of Jazz.

En quelques années, il est devenu l’une des personnalités les plus en vue du jazz actuel, et sans conteste l’un des pianistes les plus créatifs de sa génération. Une musique vibrante, physique, volcanique, où parfois la voix de Tigran s’élève, délicate et légère, dans un chant sans paroles et harmonique.

Pianiste prodige aux influences diverses, ce citoyen du monde, fier de ses racines arméniennes, pioche dans le jazz, le rock, la musique classique ou folklorique pour édifier un répertoire d’une rare personnalité et sensibilité.

En 2006, tout juste majeur, Tigran Hamasyan remportait le 1er prix de piano du Thelonious Monk Institute of Jazz.

En quelques années, il est devenu l’une des personnalités les plus en vue du jazz actuel, et sans conteste l’un des pianistes les plus créatifs de sa génération. Une musique vibrante, physique, volcanique, où parfois la voix de Tigran s’élève, délicate et légère, dans un chant sans paroles et harmonique.

Pianiste prodige aux influences diverses, ce citoyen du monde, fier de ses racines arméniennes, pioche dans le jazz, le rock, la musique classique ou folklorique pour édifier un répertoire d’une rare personnalité et sensibilité.

En 2006, tout juste majeur, Tigran Hamasyan remportait le 1er prix de piano du Thelonious Monk Institute of Jazz.

En quelques années, il est devenu l’une des personnalités les plus en vue du jazz actuel, et sans conteste l’un des pianistes les plus créatifs de sa génération. Une musique vibrante, physique, volcanique, où parfois la voix de Tigran s’élève, délicate et légère, dans un chant sans paroles et harmonique.

dernière mise à jour : 2022-06-27 par