« Jazz à Pau » : Kyle Eastwood5tet – Cinématic, 26 novembre 2022, .

« Jazz à Pau » : Kyle Eastwood5tet – Cinématic



2022-11-26 20:00:00 – 2022-11-26

150 150 EUR Depuis son apparition sur la scène jazz internationale dans les années 90, Kyle Eastwood trace un chemin bien à lui dans une fusion de genres et de styles. Son neuvième opus est une sorte de retour aux sources.

Avec son fidèle quintet, le bassiste et contrebassiste d’exception revisite et sublime en mode jazzy les grands thèmes ayant marqué le septième art. Sans jamais dénaturer l’esprit des œuvres cinématographiques, il déroule pour nous un film sonore plein de groove et d’élégance mélodique à travers des reprises raffinées de Bullitt, Gran Torino, Taxi Driver, La Panthère rose ou Skyfall.

Une formidable preuve d’amour en musique pour le cinéma.

