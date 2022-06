« Jazz à Pau » : Kenny Garrett 5tet, 3 février 2023, .

« Jazz à Pau » : Kenny Garrett 5tet



2023-02-03 20:00:00 – 2023-02-03

15 15 EUR Après une formation classique, le musicien Manu Katché est promis à la noble carrière de percussionniste au sein d’un orchestre symphonique. Probablement est-ce là l’une des causes du « son Katché » qui fait que son coup de baguette est reconnu entre mille par les mélomanes avertis. Un coup de baguette qui va le détourner du classique pour le mener au jazz puis au pop-rock.

Très vite on le retrouve, musicien de scène et de studio, aux côtés des grands Français : Goldman, Souchon, Chedid, Catherine Lara ou Michel Jonasz. Dans son 10ème album, The ScOpe, l’as des baguettes réunit les racines du groove et la modernité des machines.

La batterie est donc au cœur de The ScOpe, un album électro charnel et céleste, frénétique, un chapitre de rupture ou plutôt de prolongement, de plaisir et de renouvellement. Pour cette soirée, Manu invite Isadora, une toute jeune chanteuse de 25 ans.

Après une formation classique, le musicien Manu Katché est promis à la noble carrière de percussionniste au sein d’un orchestre symphonique. Probablement est-ce là l’une des causes du « son Katché » qui fait que son coup de baguette est reconnu entre mille par les mélomanes avertis. Un coup de baguette qui va le détourner du classique pour le mener au jazz puis au pop-rock.

Très vite on le retrouve, musicien de scène et de studio, aux côtés des grands Français : Goldman, Souchon, Chedid, Catherine Lara ou Michel Jonasz. Dans son 10ème album, The ScOpe, l’as des baguettes réunit les racines du groove et la modernité des machines.

La batterie est donc au cœur de The ScOpe, un album électro charnel et céleste, frénétique, un chapitre de rupture ou plutôt de prolongement, de plaisir et de renouvellement. Pour cette soirée, Manu invite Isadora, une toute jeune chanteuse de 25 ans.

Après une formation classique, le musicien Manu Katché est promis à la noble carrière de percussionniste au sein d’un orchestre symphonique. Probablement est-ce là l’une des causes du « son Katché » qui fait que son coup de baguette est reconnu entre mille par les mélomanes avertis. Un coup de baguette qui va le détourner du classique pour le mener au jazz puis au pop-rock.

Très vite on le retrouve, musicien de scène et de studio, aux côtés des grands Français : Goldman, Souchon, Chedid, Catherine Lara ou Michel Jonasz. Dans son 10ème album, The ScOpe, l’as des baguettes réunit les racines du groove et la modernité des machines.

La batterie est donc au cœur de The ScOpe, un album électro charnel et céleste, frénétique, un chapitre de rupture ou plutôt de prolongement, de plaisir et de renouvellement. Pour cette soirée, Manu invite Isadora, une toute jeune chanteuse de 25 ans.

dernière mise à jour : 2022-06-27 par