« Jazz à Pau » : China Moses, 25 novembre 2022

2022-11-25 20:00:00 – 2022-11-25 150 150 EUR Fille de la chanteuse jazz Dee Dee Bridgewater, China Moses est désormais reconnue comme une diva du jazz et de la soul au style bien personnel. Sa voix chaleureuse de contralto, en fait une chanteuse qui possède une personnalité musicale distincte et une présence vocale pleine d'une énergie pure. China Moses, c'est un cocktail pétillant de deep soul, répliques fusantes du cinéma de « blaxploitation », lounge jazz et R&B rythmé, le tout assaisonné d'une bonne pincée de pop. Le public du Foirail découvrira son tout nouvel album dont c'est la toute première tournée.

