Jazz à Oloron Festival Des Rives & Des Notes 28éme édition Espace Jéliote, 24 juin 2022, Oloron-Sainte-Marie.

du vendredi 24 juin au samedi 23 juillet à Espace Jéliote

Jazz à Oloron Festival “Des Rives & Des Notes”2022 ————————————————– Après deux années difficiles, la 28ème édition du Festival nous promet des vagues de musique, des nouveautés et de nombreux artistes primés en 2021 pour la qualité de leurs créations. Le deep blues de Natalia M King sera en ouverture, plusieurs artistes en devenir se succèderont sur la scène de Jéliote, Coccolite avec son groove, le duo Gardel/Guyard, Lorenzo Naccarato pour un piano solo et enfin Nik Bärtsch proposera une immersion dans son univers singulier. C’est avec beaucoup de joie et de plaisir que nous retrouverons la prestance d’Yilian Cañizares, le grand Michel Portal (meilleur album 2021 aux victoires du jazz), le Belmondo Quintet (meilleur groupe 2021 aux victoires du jazz), Airelle Besson (nommée dans la catégorie artiste instrumentale 2021) et pour clôturer, Rymden le super trio nordique . L’équipe de Jazz à Oloron mise sur la variété, l’exigence et la diversité pour proposer à son public un évènement à la hauteur de ses attentes. Cette année une large place est faite au jazz français avec des musiciens confirmés et d’autres en devenir, le Tremplin programmé Salle Jéliote permettra de découvrir les talents de demain, le OFF nouvelle formule offrira des concerts gratuits sous chapiteau le deuxième week-end du festival.

Tarifs par concert (hors frais de réservation) : Tarif A : normal 30€, réduit 25€, enfant 10€ Tarif B : normal 25€, réduit 20€, enfant 6€

Espace Jéliote 4 rue de la poste 64400 Oloron Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques



2022-06-24T21:00:00 2022-06-24T23:30:00;2022-06-25T17:00:00 2022-06-25T18:30:00;2022-06-25T21:00:00 2022-06-25T23:30:00;2022-06-26T17:00:00 2022-06-26T18:30:00;2022-06-26T21:00:00 2022-06-26T23:30:00;2022-07-01T21:00:00 2022-07-01T23:30:00;2022-07-02T17:00:00 2022-07-02T18:30:00;2022-07-02T21:00:00 2022-07-02T23:30:00;2022-07-03T17:00:00 2022-07-03T18:30:00;2022-07-03T21:00:00 2022-07-03T23:30:00;2022-07-09T21:00:00 2022-07-09T23:30:00;2022-07-16T21:00:00 2022-07-16T23:30:00;2022-07-23T21:00:00 2022-07-23T23:30:00