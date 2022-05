Jazz à Monmousseau – Ligerian Duet en concert Montrichard Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Jazz à Monmousseau – Ligerian Duet en concert, 28 mai 2022 18:30, Montrichard. Tous les derniers samedis du mois, de mai à septembre, la Maison Monmousseau convie les amateurs de Jazz dans un cadre reflétant l’art de vivre ligérien, pour un moment de convivialité. Bercés par les sonorités entraînantes du jazz, confortablement installés sur la terrasse qui surplombe la Vallée du Cher, les visiteurs pourront admirer le panorama exceptionnel tout en dégustant une fine bulle Monmousseau. Samedi 28 mai, la Maison Monmousseau accueille le groupe Ligerian Duet. Un duo piano/voix, composé de Thibaud Boustany au piano et de Lucine Thomas au chant, qui ne cesse de surprendre les spectateurs avec son Jazz intimiste. Pour le plus grand plaisir des mélomanes ! Moment de partage entre musique et vin, au cœur de la Vallée de la Loire ! Informations pratiques : Samedi 28 mai 2022 à 18h30

Aux Caves Monmousseau : 71 Rue de Vierzon – 41400 Montrichard Entrée : 8€ avec une flûte offerte. Réservation obligatoire sur : www.laroutedesvinsdeloire.fr

ou par mail à caves@monmousseau.com A noter : les concerts Jazz à Monmousseau sont labellisés « Cher Jazz ». Un label qui regroupe tous les organisateurs de concerts de jazz au sein de la Communauté de Commune Val de Cher Controis.

