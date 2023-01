Jazz à Luz / 32ème Festival d’Altitude Pyrénées Vallées des Gaves Luz-Saint-Sauveur, 12 juillet 2023, Luz-Saint-Sauveur CDT65, CDT65 .

Jazz à Luz / 32ème Festival d’Altitude Pyrénées Vallées des Gaves

2023-07-12 – 2023-07-15

Jazz à Luz est un festival ancré avec passion dans la belle vallée du Pays Toy depuis maintenant 32 ans.

Durant quatre jours, la musique et la fête résonneront aux quatre coins des villages de Luz-Saint-Sauveur et du Pays Toy. Cette année, Jazz à Luz vous propose près de 30 concerts de Jazz Contemporain et de musiques actuelles.

Vous êtes invités à vous laisser surprendre et à découvrir !

Vivez et respirez Jazz à Luz à pleins poumons, en solo, en duo, entre amis ou en famille.

Au programme, concerts, créations et balades musicales, spectacles jeunes publics, apéros concerts…

Concerts de 0€ à 15€ / Forfaits soirées de 20€ à 25€ / Forfaits Après-midis : 12€ / Abonnement 4 jours (18 concerts payants : 120€) / nombreux concerts gratuits.

Pour découvrir la programmation complète rendez-vous sur www.jazzaluz.com.

