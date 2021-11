Jazz à l’ouest Rennes, 9 novembre 2021, Rennes.

Jazz à l’ouest Rennes

2021-11-09 – 2021-11-27

Rennes Ille-et-Vilaine Rennes

C’est Jazz à l’Ouest sur Rennes et sa métropole !

Plus de 30 automnes que le mois de novembre s’ouvre aux sonorités, aux saveurs et aux découvertes délivrées par le festival Jazz À l’Ouest !

Un festival catalyseur d’une belle énergie entre les salles, les artistes, les bénévoles et puis bien sûr, le public ! Une symbiose qui se conjugue au pluriel en permettant à chacun.e, quel que soit son âge et son histoire de découvrir, de gouter à un menu autant musical que visuel, artistique et dépaysant s’il en est !

accueil@mjcbrequigny.com +33 2 99 86 95 95 http://jazzalouest.com/

C’est Jazz à l’Ouest sur Rennes et sa métropole !

Plus de 30 automnes que le mois de novembre s’ouvre aux sonorités, aux saveurs et aux découvertes délivrées par le festival Jazz À l’Ouest !

Un festival catalyseur d’une belle énergie entre les salles, les artistes, les bénévoles et puis bien sûr, le public ! Une symbiose qui se conjugue au pluriel en permettant à chacun.e, quel que soit son âge et son histoire de découvrir, de gouter à un menu autant musical que visuel, artistique et dépaysant s’il en est !

Rennes

dernière mise à jour : 2021-11-02 par GROUPE OT DE RENNES