Aude 49 EUR Les Simple Minds ont connu une carrière incroyable depuis la sortie de leur premier album « Life in a Day » en 1979. Avec les refrains entraînants et atmosphériques retentissants des deux artistes fondateurs anglais Jim Kerr et Charlie Burchill, le groupe est un phare de la scène internationale depuis les années 80. Dans le cadre de la tournée mondiale célébrant leurs 40 iconiques, ils feront étape à Narbonne pour le bonheur du Festival ! +33 4 68 45 28 50 https://www.jazzhospitalet.com/ Narbonne

