JAZZ A L’HOSPITALET – NILE ROGERS & CHIC

2022-07-22 – 2022-07-22 Compositeur, producteur et immense guitariste américain, Nile Rodgers fonde « The CHIC Organization » en 1976 qui devient rapidement la plus grosse machine à tubes depuis Motown. L’artiste collectionne les Grammys® pour ses titres intemporels et ses collaborations, comme notamment son tube interplanétaire Get Lucky avec les Daft Punk. Avec Chic, nul doute que la soirée s’annonce rythmée ! dernière mise à jour : 2022-06-24 par

