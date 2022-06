JAZZ A L’HOSPITALET – GILBERTO GIL

2022-07-18 – 2022-07-18 Une soirée d’ouverture chaleureuse avec le chanteur, guitariste, auteur et compositeur, ambassadeur de la musique brésilienne ! La musique au cœur, l’artiste se produira entouré de sa famille pour une découverte de son univers musical, embrassant tout le spectre de la musique populaire brésilienne et intégrant des musiques venues d’ailleurs, en particulier d’Afrique et d’Amérique du Nord. dernière mise à jour : 2022-06-24 par

