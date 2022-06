JAZZ A L’HOSPITALET – CANDY DULFER

2022-07-22 – 2022-07-22 Le tour du monde acoustique du festival Jazz à l’Hospitalet s’achève aux Pays-Bas. Cette année, la saxophoniste néerlandaise Candy Dulfer reprend ce qu’elle fait de mieux : prendre la route avec son groupe sensationnel pour offrir son funk unique au public du monde entier. Avec son nouvel album et accompagnée de musiciens de renommée internationale, l’artiste va envouter le public et clôturer le festival en beauté avec son énergie, sa joie et son talent ! dernière mise à jour : 2022-06-24 par

