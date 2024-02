Jazz à l’Estival 8 route de Paris Belbeuf, mercredi 21 février 2024.

Jazz à l’Estival 8 route de Paris Belbeuf Seine-Maritime

Votre rendez-vous jazz club en Normandie. Le Mercredi, votre bar restaurant festif du Moulin Rose vous invite à un moment de détente tout en musique. Dans un cadre intimiste et cosy, venez à la rencontre de nos artistes internationaux de renom. Découvrez ou redécouvrez Florent Gac à l’Orgue Hammond, Jean-Baptiste Gaudray à la Guitare et Franck Enouf à la Batterie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

2 FORMULES

– MENU UNIQUE Entrée Plat Dessert Hors Boissons (Dès 20h) 39.78€ TTC/pers

Le menu sera différent pour chaque date afin de vous faire vivre une expérience unique.

– ENTRÉE CONCERT + BOISSON (Dès 19h) 20€ TTC/pers

ARTISTES

A l’initiative du pianiste et organiste Florent Gac, ce trio, formé depuis quelques années, nous propose un répertoire de compositions personnelles et d’arrangements de standards du jazz américain.

Au-delà du son définitivement jazz de cette musique, ces musiciens d’horizons différents, amènent dans ce groupe leur son et leur personnalité unique, afin de mieux servir un répertoire varié et éclectique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 19:00:00

fin : 2024-02-21

8 route de Paris 68 Route de Paris

Belbeuf 76240 Seine-Maritime Normandie contact@lestival-restaurant.fr

