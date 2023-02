Jazz à l’Ecuje – Simon Moullier Quartet ECUJE, 27 avril 2023, PARIS.

En partenariat avec France Musique. Vibraphoniste et compositeur, Simon Moullier s'est distingué comme l'une des voix principales du vibraphone de sa génération. Reconnu très tôt pour sa toute nouvelle approche de l'instrument et un son bien à lui, Simon Moullier quitte Paris pour étudier à la prestigieuse école Berklee College of Music à Boston puis à la Thelonious Monk Institute à Los Angeles.Installé à New York, il s'est déjà produit aux côtés de Herbie Hancock, qui dira de lui : « Sa musique est fraîche, elle parle à tout le monde. Je n'ai jamais entendu quelqu'un jouer du vibraphone comme ça ».On a pu le voir également aux côtés de Buster Williams, Gerald Clayton, Logan Richardson, et apparaît sur des enregistrements avec Mark Turner, Kendrick Scott, Miguel Zenon…Pour son concert à l'ECUJE, Simon Moullier sera aux côtés de :– Simon Chivallon – Piano– Gabriel Pierre – Contrebasse– Gautier Garrigue – Batterie

ECUJE PARIS 119, rue Lafayette Paris

