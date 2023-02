Jazz à l’Ecuje – Marion Rampal & P.F Blanchard invitent Raphaël Imbert ECUJE, 16 février 2023, PARIS.

ECUJE PARIS 119, rue Lafayette Paris

Marion Rampal et Pierre François Blanchard invitent Raphaël Imbert

Le Secret

La chanteuse Marion Rampal et le pianiste Pierre-François Blanchard élaborent depuis leur rencontre un langage commun de l’interprétation qui bouscule les codes établis. ils cherchent sans cesse un lien poétique et sonore qui transcende les styles, pour mettre à nu le cœur expressif des chansons dans de délicieuses dérives. Leur projet Secret traverse la Mélodie Française, aborde un hymne ténébreux de la Nouvelle Vague, une saynète tragi-comique de Brigitte Fontaine, délirante et acide… Il y révèle des affinités entre mélancolie romantique et Blues, conjugue dans un geste musical intempestif et créateur deux modernités qui ont fécondé le vingtième siècle. Ils invitent le saxophoniste Raphaël Imbert, saxophoniste spirituel et inclassable.

