KaZBaK! C’est un trio clarinette, contre-basse, batterie, c’est la puissance d’une fanfare tzigane et la précision d’un trio Jazz. C’est une rencontre autour des musiques d’Europe de l’Est, hybrides, comme un pont entre Orient et Occident. Dans cette formation, les musiciens de KaZBak utilisent un patrimoine traditionnel, pour nous emporter dans un univers musical, frénétique, féériques, dansant, aux sonorités, transes, tribales.

Entrée gratuite I sur inscription

KaZBaK! C'est un trio clarinette, contre-basse, batterie,c'est la puissance d'une fanfare tzigane et la précisiond'un trio Jazz. Médiathèque municipale de Castelmaurou 1A, route de Lapeyrouse 31180 Castelmaurou

2021-09-04T20:30:00 2021-09-04T22:30:00

