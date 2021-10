Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Jazz à la Philharmonie / Autour de Sonny Rollins Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Saxophoniste colossal et protagoniste crucial du jazz américain, Sonny Rollins fait l’objet d’un concert-hommage fervent rassemblant plusieurs solistes haut de gamme sous la houlette de Géraldine Laurent, elle-même saxophoniste au souffle impétueux. Ayant démarré comme musicien de jazz à la fin des années 1940, Sonny Rollins – né en 1930 et toujours en vie – a accompli un (très) long cheminement, jalonné de plusieurs standards et de nombreux albums, parmi lesquels le séminal Saxophone Colossus (1956), qui lui vaudra son fameux surnom. Doté d’une carrure imposante et d’un souffle puissant, capable de s’exprimer avec une même éloquence dans des styles très variés, il fait réellement figure de titan, à l’instar d’un Charlie Parker ou d’un Coleman Hawkins. Hommage lui est ici rendu avec ce concert en forme de jam-session échevelée réunissant plusieurs éminents solistes, dont le pianiste Laurent de Wilde et le batteur Billy Drummond, autour – et sous la conduite – de la vibrante saxophoniste Géraldine Laurent. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Concerts -> Jazz Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

