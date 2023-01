Jazz à la Petite France Strasbourg, 13 juillet 2023, Strasbourg .

Jazz à la Petite France

place Saint Thomas Strasbourg Bas-Rhin

2023-07-13 – 2023-07-16

Dernier né des festivals de jazz strasbourgeois, Jazz à la Petite France est un festival en plein air et gratuit, conçu et organisé entre confinements et couvre-feux, comme une promesse de jours meilleurs.

Jazz à la Petite France est accessible à tous les publics et propose un jazz ouvert sur le monde, déployant des formes et des styles hybrides et métissés.

