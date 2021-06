Jazz à la Petite France Strasbourg, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Strasbourg.

Jazz à la Petite France 2021-07-16 – 2021-07-18

Strasbourg Bas-Rhin Strasbourg

Dernier né des festivals de jazz strasbourgeois, Jazz à la Petite France est un festival en plein air et gratuit, conçu et organisé entre confinements et couvre-feux, comme une promesse de jours meilleurs.

Jazz à la Petite France est accessible à tous les publics et propose un jazz ouvert sur le monde, déployant des formes et des styles hybrides et métissés, n’oubliant pas ses racines et se projetant dans l’avenir sans entrave.

Jeunes talents, nouveaux groupes ou artistes confirmés de Strasbourg et sa région seront mis à l’honneur cette année, avec une attention particulière portée aux femmes musiciennes.

