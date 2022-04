Jazz à La Fontaine & Après vous M.de La Fontaine Auditorium Claude Debussy, 24 mai 2022, Versailles.

Jazz à La Fontaine & Après vous M.de La Fontaine

Auditorium Claude Debussy, le mardi 24 mai à 20:30

Très souvent associé à l’enfance, les célébrations du 400e anniversaire de la naissance de l’incontournable poète français Jean de La Fontaine permettront sans nul doute de faire et refaire découvrir l’étendue et la richesse de son oeuvre. Au Conservatoire, ce sont les choeurs adultes qui s’en emparent cette saison, avec délice et malice. Le ViroChoeur s’est assuré de la complicité des instrumentistes du département jazz pour swinguer un programme à 1, 2, 3 et 4 voix. Le Choeur d’Ailleurs poursuit quant à lui son exploration poétique autour de textes de La Fontaine et offrira un panorama des très nombreux compositeurs français qui s’en sont emparés dans les pages truculentes de Charles Gounod, Jacques Offenbach ou Jean Françaix, jusqu’aux compositeurs actuels qui continuent à trouver leur source d’inspiration dans ces textes intemporels.Partenaire historique, le Versailles Jazz Festival permet chaque année au Big band du Conservatoire,de se produire avec un de ses artistes invités.

Entrée gratuite sur réservation (lien à venir)

Auditorium Claude Debussy 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines



