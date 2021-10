Paris Fondation des États-Unis île de France, Paris Jazz à la Cité : Daniel Gassin Crossover Band Fondation des États-Unis Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Jazz à la Cité : Daniel Gassin Crossover Band Fondation des États-Unis, 12 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 12 octobre 2021

de 20h à 21h30

gratuit

Retrouver Daniel Gassin et son groupe dans le cadre de la onzième édition de Jazz à la Cité. Pour cette onzième édition du festival Jazz à la Cité, la FEU renouvelle sa collaboration avec le pianiste Daniel Gassin, qui vient tout juste de sortir son nouvel album Change of Heart avec son groupe le Daniel Gassin Crossover Band, au Duc des Lombards. Nous vous invitons à découvrir ce que Daniel a concocté ces derniers mois, un concert à la croisée du jazz moderne et d’influences plus contemporaines. Le disque sera disponible à la vente à la fin du concert. Concerts -> Jazz Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan Paris 75014

Contact :Fondation des États-Unis communication@fondationdesetatsunis.org https://www.fondationdesetatsunis.org/fr https://www.facebook.com/FondationUSA https://twitter.com/FondationUSA

Daniel Gassin

