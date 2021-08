Issy-les-Moulineaux Auditorium Niedermeyer Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Jazz à Issy : 21ème édition Auditorium Niedermeyer Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Jazz à Issy : 21ème édition Auditorium Niedermeyer, 30 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Jazz à Issy : 21ème édition

Auditorium Niedermeyer, le jeudi 30 septembre à 19:30

Le Rotary Club d’ Issy-les-Moulineaux accueille la formation jazz de la Musique de l’Air à l’auditorium. Maintes fois primée, cette formation de 9 musiciens enchantera vos oreilles avec un programme époustouflant : le Lac des Cygnes orchestration jazz et un hommage à Duke Ellington. N’hésitez pas, réservez dès maintenant votre soirée et soutenez les actions sociales et humanitaires du Rotary. Billets en vente dans les magasins Optic 2000 (bvd Voltaire), Xtra (avenue Victor Cresson), Axa (rue de l’égalité), sponsors de la soirée ou par téléphone au 06 08 02 37 14 Prix du billet : 30€ Renseignements : Patricia Rosiod au 06 22 54 40 66.

30€

Le Rotary Club organise une soirée jazz à l’Auditorium Auditorium Niedermeyer 11-13 rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T19:30:00 2021-09-30T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Auditorium Niedermeyer Adresse 11-13 rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Auditorium Niedermeyer Issy-les-Moulineaux